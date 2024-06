Es bleibt dabei: Die neue Kita in der Haardtstraße wird kleiner gebaut als ursprünglich geplant, um Kosten zu sparen. So hatte es der Bauausschuss empfohlen. Und so hat es der Dannstadt-Schauernheimer Rat nun beschlossen. Die Betreuungslücke ist damit aber nicht geschlossen. Auch Container sind im Gespräch.

Eigentlich sollte der Kitaneubau für drei Gruppen in der Haardtstraße den Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Ort decken.