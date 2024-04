Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angesichts der ausufernden Kosten für den geplanten Neubau einer Kita in der Haardtstraße setzt die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim den Rotstift am Entwurfsplan an. Das vorläufige Ergebnis im Bauausschuss am Donnerstag: Einsparungen von rund 1,5 Millionen Euro.

Mittagessen frisch in der Kita zubereiten in einer großen Produktionsküche, die bei Bedarf zum Beispiel die benachbarte Kita Sonnenschein mitversorgen kann: Damit wollten die Dannstadt-Schauernheimer