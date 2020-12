Wie haben Straßenzüge, Plätze und Gebäude in Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim vor mehr als 100 Jahren ausgesehen? Und wie präsentieren sich die gleichen Stellen heute? Das lässt sich gut im Kalender „Römerberg im Wandel der Zeit“ des Heimatvereins nachvollziehen.

Der Verein wolle in der „dunklen Zeit“ der Corona-Pandemie „ganz bewusst ein optimistisches Signal setzen“, sagt der Vorsitzende Thomas Sartingen. Deshalb sei kurzfristig ein Kalender für das kommende Jahr gestaltet worden. Historischen Postkarten aus Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim werden darin aktuellen Aufnahmen gegenübergestellt. „Alte Perspektiven werden so wieder sichtbar, Veränderungen und Entwicklungen werden auf einen Blick erkennbar“, so der Vorsitzende. Auf diese Weise könne der Kalender auch Anlass und Anregung für einen Spaziergang in Römerberg sein.

Der Kalender baue auf zwei früheren Projekten des Heimatvereins auf: der Römerberger Jubiläumskalender 2009 und die Postkartenausstellung 2019. Bernd Lohrbächer hatte dafür seine Sammlung historischer Postkarten aus dem heutigen Römerberg zur Verfügung gestellt.

Zu sehen sind im Kalender zum Beispiel die früheren Gastwirtschaften „Neue Welt“ in Berghausen und „Zum Hirsch“ in Mechtersheim, wie sie vor mehr als 100 Jahren aussahen, und was heute daraus geworden ist. Weitere Motive sind unter anderem die frühere Malzfabrik in Berghausen, der Bahnhof Heiligenstein sowie die Kirchen der Römerberger Ortsteile.

Der Kalender ist gegen eine Spende in Höhe von zwölf Euro zur Deckung der Kosten erhältlich und kann nach telefonischer Vereinbarung unter 0152 24374718 beim Bürgermeisteramt Am Rathaus 3 erworben werden. Auch eine Bestellung per E-Mail an info@heimatverein-roemerberg.de ist möglich.