Weil die Asphaltübergänge stark beschädigt sind, muss die Brücke über die B9 zwischen dem Römerberger Ortsteil Berghausen und Dudenhofen voraussichtlich eine Woche lang voll gesperrt werden. Wie berichtet, werden dort die in Mitleidenschaft gezogenen Fahrbahnteile der K27 erneuert. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) meldet nun, dass sich der Beginn der Arbeiten verzögert. Als Grund nennt der LBM unvorhergesehene Mehrarbeiten bei einer Baustelle auf der L533 am Rewe-Markt in Limburgerhof. Andere Vorhaben müssten deshalb verschoben werden. Statt am kommenden Montag geht es auf der K27-Brücke nun eine Woche später, am Montag, 24. Juli, los. Der Einbau spezieller Asphaltübergänge, die die auftretenden Belastungen aufnehmen, wird voraussichtlich bis Samstag, 29. Juli, dauern. Der Verkehr wird laut LBM während der Bauarbeiten umgeleitet.