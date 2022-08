Felix Lehmann und Melanie Stöbener aus Hanhofen waren als Künstlerpaar bereits in der ganzen Welt unterwegs. Die Pandemie hat sie jedoch zurück zu ihren Wurzeln gebracht. Im November wollen sie ein Varieté-Theater in der Festhalle in Dudenhofen eröffnen. Die Planungen laufen. Lehmann und Stöbener haben aber noch ein weiteres Projekt am Start. Am Dienstag, 16. August, ab 19 Uhr ist das Paar zu Gast in der Sat1-Vorabend-Show „Doppelt kocht besser“. Das Konzept der Show mit Koch Alexander Kumptner ist: Derjenige, der nicht kochen kann, steht am Herd und wird von seinem Partner angeleitet. Deshalb heißt es: Felix kocht, Melanie dirigiert. So schnell geht’s aus dem beschaulichen Hanhofen auf den Fernsehbildschirm.