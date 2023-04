Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur die etwas ältere Generation kann sich noch an die Zeit erinnern, als der Blick nach Osten über den Rhein nicht unweigerlich an zwei riesigen Bauwerken bei Philippsburg hängen blieb. Am 14. oder 15. Mai – der genaue Zeitpunkt ist geheim – sollen die Kühltürme des Kernkraftwerks gesprengt werden. In Römerberg und anderswo mischen sich in Freude darüber auch andere Gefühle.

Ab 1975 ist der erste der beiden Kühltürme binnen zwei Jahren gebaut worden, ab 1978 in drei Jahren dann der zweite. „Ich bin 1966 geboren und erinnere mich