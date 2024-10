Eine kleine Überraschung hatten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Foto (Foto AG) in der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises bei der Eröffnung ihrer Jahresausstellung am Wochenende in Dudenhofen parat.

Unter den rund 50 präsentierten Fotoarbeiten ist auch ein Bild des achtjährigen Lenny Heinrich aus Harthausen. Mit seiner Aufnahme unter dem Titel „Meine Geschwister und ich“ ist der Grundschüler beim Deutschen Jugendfotopreis ausgezeichnet worden.

Gerne habe die Foto AG den jungen Hobbyfotografen eingeladen, sein Bild als Gast bei der Jahresausstellung zu präsentieren, sagte Kurt Keller, der den Zirkel ambitionierter Fotofreunde im Jahr 1980 gegründet hat. „Wenn wir in Harthausen solche jungen Talente haben, muss einem um die Zukunft der Fotografie nicht bange sein“, erklärte der Harthausener. Der Deutsche Jugendfotopreis will nach eigenen Angaben junge Fototalente entdecken und fördern. Der Wettbewerb wurde 1961 ins Leben gerufen, noch vor „Jugend forscht“ und „Jugend musiziert“, und zählt damit zu den breitenwirksamsten Bundeswettbewerben.

Seit der Gründung haben mehr als 75.000 junge Leute (Höchstalter 25 Jahre) teilgenommen. Lenny Heinrich zählt zu den vier Kindern, die 2024 in der Altersgruppe bis zehn Jahre Preise erhalten haben. Die Auszeichnungen hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus im September in Düsseldorf überreicht.

Termin

Die Ausstellung der Foto AG ist noch am Freitag, 1. November, sowie am darauffolgenden Sonntag, 3. November, jeweils 14 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.