Die Jungen Liberalen (Julis) haben auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung Chemikant Felix Dietrich (27) aus Mutterstadt einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt.

Dietrich führt den Kreisverband bereits seit 2023. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde Markus Spies ( Birkenheide) als Verantwortlicher für Finanzen. Organisationschef ist Gabriel Weihe aus Dudenhofen. Als Beisitzer komplementieren Timo Rückert (Böhl-Iggelheim) und Can Tura (Römerberg) den neuen Kreisvorstand. Die Rechnungsprüfung wird von Sebastian Spieß (Limburgerhof) und Simon Müller (Altrip) übernommen. Der Julis-Kreisverband war jüngst neben seinen regulären politischen Treffen und Aktivitäten rund um die vergangene Landtagswahl im Frühjahr auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten aktiv. „Wir wollen das beibehalten. Der Mix aus Politik und Freizeitgestaltung ist wichtig für eine Jugendorganisation. Die Mitgliederentwicklung ist positiv, wir haben dieses Jahr bereits einige neue Mitglieder gewinnen können“, sieht sich Dietrich auf Kurs.

Im Sommer plant der Kreisverband eine Aktion an einem Badeweiher im Rhein-Pfalz-Kreis. Von Vertretern der Mutterpartei gab’s lobende Worte für „die tolle Entwicklung“ bei der Jugendorganisation.