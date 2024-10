343 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr im Prüfungsbezirk der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nun wurden sie im feierlichen Rahmen freigesprochen und in den Gesellenstand entlassen. Und es gab zwei „Oskar-Preisträger“.

Bei der Lehrabschlussfeier im Mutterstadter Palatinum betonte Kreishandwerksmeister Christian Hanemann die Bedeutung der Ausbildung im Handwerk: „Gut ausgebildete Fachkräfte werden auch in den kommenden Jahren Mangelware sein.“ Hinzu komme, dass viele Handwerksbetriebe händeringend engagierte Jungunternehmer suchen, die den Betrieb fortführen. 343 Absolventen – das bedeute etwas mehr als 70 Prozent der angetretenen Prüflinge, beide Zahlen seien eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Es galt außerdem, auf der Bühne die 43 besten Absolventen zu ehren, junge Fachkräfte, die im theoretischen und im praktischen Teil der Prüfung mindestens die Note „gut“ erreicht haben. Für die Note „sehr gut“ in allen Teilen der Gesellenprüfung winkt der Oskar des Handwerks. Diesen haben laut Kreishandwerkerschaft zwei Preisträger erhalten. Bastian Arnold hat seine Ausbildung als Automobilkaufmann bei der Mutterstadter Firma Oster derart erfolgreich abgeschlossen, und Lisa Marie Barbara Funk (Kauffrau für Büromanagement) ihre Lehre bei der C & U Sturm GmbH in Harthausen. Als Paten der Oskar-Preisträger seien Landrat Clemens Körner (CDU) und Mutterstadts Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) aufgetreten.

Bei der von einem vielseitigen Programm – Musik, Cheerleader und Comedian „Maddin“ Schneider – begleiteten Veranstaltung galt es laut Mitteilung nicht nur junge, sondern auch „gestandene“ Handwerker zu ehren. Fritz Koch, Ehrenobermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klempnertechnik Vorderpfalz und Ehrenlandesinnungsmeister, hat vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt und erhielt den Goldenen Meisterbrief.