Bei einem Unfall in der Neuhofener Straße in Waldsee ist am Dienstagmorgen ein 15 Jahre alter Rollerfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sich der Jugendliche in den fließenden Verkehr einordnen, dabei wurde er von einer 37-jährigen Autofahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß schleuderte der Jugendliche laut Polizei über die Motorhaube und stürzte danach auf die Fahrbahn. Der 15-Jährige wurde in ein Speyerer Krankenhaus gebracht, weil er über Schmerzen im Knie klagte.