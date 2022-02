Ein vielleicht etwas ungewöhnliches Raubdelikt meldet die Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen Donnerstag, passiert ist es aber bereits am Dienstag in Mutterstadt in der Blockfeldstraße gegen 13.15 Uhr: Vier Jugendliche versuchten unter Vorhalt eines Taschenmessers einem 13-Jährigen seine Pizza zu entwenden. Als ein Bus vorbeifuhr, konnte sich jedoch der Junge samt Pizza darin retten. Es kam zu keinen Verletzungen. Eine Anzeige zu dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben erst am Folgetag gemacht. Einer der vier Täter kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 14 bis 15 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr kräftig, blond-braune lockige mittellange Haare, bekleidet mit einer gelb-gold-braunen knielangen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.