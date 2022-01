Ein Zeuge hat laut Polizei am Sonntag gegen 16.45 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche in einen Supermarkt in der Albert-Einstein-Allee in Waldsee einbrechen wollten. Die Jugendlichen hätten ein Fahrrad und einen E-Roller dabei gehabt und erfolglos versucht, die Eingangstür des Markts aufzuschieben. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Kulturhaus. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizei per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06235 495-0.