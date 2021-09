Eine 18 Jahre alter Fahrradfahrerin aus Römerberg ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen um 7.40 Uhr in der Germersheimer Straße in Berghausen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau in Richtung Speyer unterwegs, als eine schätzungsweise 13 bis 14 Jahre alte Fußgängerin von rechts, aus einer kleineren Personengruppe heraus die Germersheimer Straße betrat, um diese zu überqueren. Dabei stieß die Fußgängerin mit der Fahrradfahrerin zusammen, beide stürzten.

Die Personalien der Fußgängerin sind bislang nicht bekannt, da sie sich vom Unfallort entfernte. Die Polizei bittet, dass sich das Mädchen, das heute Morgen einen Zopf und beigefarbene Hosen trug, bei der Polizei unter 06232 137-0 meldet. Zeugen, die die Fußgängerin kennen, den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen.