Der Mann, der vor mehr als zwei Wochen mit seinem grauen Opel beim Silbersee in die Isenach gestürzt ist, hatte am Tag des Unfalls Alkohol im Blut. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat das Ergebnis der Blutuntersuchung für den Zeitpunkt des Unfalls einen Wert von 0,92 Promille ergeben. Der 35-Jährige habe weiterhin jede Aussage zu dem Vorfall verweigert. Weil Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen seien, habe die Polizei jedoch den Beifahrer ermitteln können. Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim. Dieser soll zwar Angaben zur Sache gemacht haben, der Unfallhergang sei für die Polizei jedoch weiter unklar. Was die zwei Männer am Tag des Unfalls gegen 14.50 Uhr auf dem Privatweg, der vom Badestrand aus zum Hofgut Scharrau und weiter in nordöstliche Richtung führt, wollten, bleibt weiter unklar. Die Polizei teilt auf Nachfrage mit, dass dieser Bereich keinen kriminalistischen Schwerpunkt darstelle.