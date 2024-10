Wird das Gebäude der ehemaligen Realschule plus in Berghausen in ein paar Jahren Standort für eine neue Förderschule? Der Römerberger Gemeinderat zeigte sich verwundert, dass die Initiatoren dies bereits öffentlich verkündet haben. Trotzdem ist das Gremium den Plänen nicht abgeneigt – und hofft auf einen positiven Nebeneffekt für die Sportvereine.

In Ludwigshafen-Oggersheim stößt die Mosaik-Förderschule, die von Kindern mit Behinderung besucht wird, an ihre räumlichen