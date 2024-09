Zu einer Pfälzer Kerwe, die gut besucht sein will, gehört heutzutage ein Musikprogramm, das den Nerv der Festgäste trifft. In Bobenheim-Roxheim ist das die Aufgabe von Mike Lemke. Wir haben den Mitarbeiter der Gemeinde nach seinem Rezept und nach seinen eigenen Aktivitäten als Musiker gefragt.

Herr Lemke, was muss man bei der Auswahl der Musikdarbietungen für eine viertägige Kerwe in einer so großen Gemeinde wie Bobenheim-Roxheim beachten?

Es