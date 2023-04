Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Max Mustermann will einen Balkon bauen, Lieschen Müller hätte gern Gauben am Hausdach und ein Kieswerk in Bobenheim-Roxheim möchte seine Zaunanlage wasserrechtlich genehmigen lassen. Über derlei Anträge entscheidet die Kreisverwaltung „im Einvernehmen mit der Gemeinde“. Was darunter zu verstehen ist, haben wir Sylvia Gerdon-Schaa, gefragt. Sie leitet beim Rhein-Pfalz-Kreis die Abteilung Bau, Planung, Umweltschutz.

Es gehört zum Alltag in der Kommunalpolitik, dass Gemeindegremien gefragt werden, bevor die Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde über einen Bauantrag entscheidet. Warum eigentlich?

Weil