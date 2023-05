Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 25 Jahren unterstützt die Pfadfinderschaft St. Georg Bobenheim-Roxheim eine Schwesternstation in Kenia, die Straßenkindern und Aids-Waisen Essenund Kleidung gibt sowie Zugang zu Bildung verschafft. Seitdem haben die hiesigen Kinder und Jugendlichen in vielen Aktionen 200.000 Euro an Spenden gesammelt. Wir haben Stammesleiter Norbert Uhl gefragt, wie es in Zeiten von Corona mit der Patenschaft läuft.

Herr Uhl, das Patenprojekt „Schwester Damiana“ in Nairobi benötigt finanzielle Kontinuität. Haben die Bobenheim-Roxheimer Pfadfinder das im vergangenen Pandemiejahr gewährleisten können?

Das