In Bobenheim-Roxheim kann man jetzt bei „Bunte Tüte“ bestellen. Die 25-jährige Inhaberin Vanessa Votta berichtet, was es damit auf sich hat.

Frau Votta, wie kamen Sie dazu, einen eigenen Laden zu eröffnen?

Mein Freund und ich hatten in der Pandemie, als Onlineshops boomten, die Idee, einen Kiosk mit Lieferservice zu eröffnen. Ich träume schon lange davon, mich selbstständig zu machen. Als wir dann einen freien Laden gefunden haben, habe ich die Chance ergriffen, diesen Traum zu verwirklichen. Darauf freue ich mich sehr, auch wenn wir erst mal unsere regulären Jobs behalten, bis wir sehen, wie es mit unserem Konzept läuft.

Hat sich den Traum eines eigenen Ladens erfüllt: Vanessa Votta. Foto: Vanessa Votta/gratis

Und was ist drin in der „Bunten Tüte“?

Beim Namen „Bunte Tüte“ haben wir an eine Tüte voller Süßigkeiten gedacht. Neben regulären Kioskartikeln wie Zeitschriften, Getränken, Zigaretten und Snacks bieten wir auch frisches Obst und Gemüse von Bauern aus der Region sowie Backwaren von einem lokalen Handwerksbäcker an. Uns ist es wichtig, regionale Anbieter zu unterstützen.

Wie funktioniert der Express?

Man kann im Laden vor Ort einkaufen oder sich die Tüte bis zu einer bestimmten Uhrzeit bequem nach Hause liefern lassen. Für die, die nicht so gerne das Internet benutzen, ist das Bestellen telefonisch möglich. Künftig wird es aber auch einen Onlineshop geben, den man unter anderem findet, wenn man dem QR-Code auf unseren Flyern folgt. Der Express ist zum Beispiel praktisch, wenn man abends oder morgens keine Lust mehr hat, das Haus zu verlassen oder vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist.

Auf Instagram hält die Bunte Tüte über Neuigkeiten auf dem Laufenden. Foto: Vanessa Votta/Gtais

Noch Fragen?

Bunte Tüte Kiosk und Express, Deichweg 1 in Bobenheim-Roxheim, geöffnet Montag bis Samstag, 7 bis 18 Uhr, sowie Sonntag, 8 bis 13 Uhr. Geliefert wird Sonntag bis Donnerstag, 19 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag ,19 bis 2 Uhr. Bestellungen unter Telefon 0152 03214626. Die Mindestbestellwerte: Roxheim (13 Euro), Bobenheim (15), Kleinniedesheim/Frankenthal-Stadt (18), FT-Mörsch (19), Großniedesheim/Beindersheim,Laumersheim, FT-Ormsheimer Hof (20), Heßheim/FT-Eppstein/FT-Studernheim (22), Gerolsheim (27), Lambsheim (30 Euro). Mehr Infos auf Instagram unter @buntetuete2022.