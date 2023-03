Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Systemrelevant. Das Wort ist in der Corona-Pandemie in aller Munde, wenn es um Arbeitsfelder geht, die auf keinen Fall zum Erliegen kommen dürfen. Dazu gehört ganz klar die Logistikbranche. Aber ist sie deshalb ein Gewinner in der Krise? Das haben wir Michael Peters gefragt. Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Intertrans in Bobenheim-Roxheim mit mehr als 100 Mitarbeitern.

Herr Peters, wie haben Sie als Spediteur den Lockdown in Europa erlebt? Intertrans ist ja ein international tätiges Unternehmen.

Da hat man gesehen, wie wichtig die Branche ist.