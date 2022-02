Rund um den Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, und den Equal-Pay-Day am Tag zuvor haben die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises ein buntes Programm von und für Frauen zusammengestellt.

Seit 1911 erinnert der Internationale Frauentag daran, dass die Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen noch nicht umgesetzt ist, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Auch heute seien Themen wie Lohngleichheit, Altersarmut, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gewalt in sozialen Beziehungen oder Teilhabe in politischen Ämtern und Führungspositionen aktuell.

Die erste Veranstaltung im Programm ist am Mittwoch, 2. März, 20 Uhr: Frauen-Kino im Rex-Kino-Center Schifferstadt, Zeppelinstraße 6. Gezeigt wird der Film „Die Unbeugsamen“. Der Eintritt beträgt neun Euro inklusive einem Glas Sekt und einer Überraschung. Kartenreservierung unter Telefon 06235 9299840.

Am Freitag, 4. März, findet in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Mutterstadt, Ludwigshafener Straße, ein „Treffpunkt am gedeckten Tisch“ statt. Mit der Veranstaltung soll auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht werden, die derzeit laut Kreisverwaltung bei rund 18 Prozent liege. Am gleichen Tag ist auch Weltgebetstag der Frauen unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ – Liturgie aus England, Wales und Irland. Hier gibt es verschiedene Veranstaltungen in den Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises.

Ein Glas Sekt gibt es dazu

Direkt am Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, läuft von 18.30 bis 21 Uhr ein Finanzseminar unter dem Titel „finanzSTARKE Frauen: Was Frauen über Finanzen wissen wollen“ als Online-Workshop. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsstelle@vg-rheinauen.de.

Am 8. März wird um 19.30 Uhr der Film „We want Sex – Made in Dagenham“ im Capitol Lichtspiel Theater Limburgerhof, Speyerer Straße 107 a, gezeigt. Der Eintritt beträgt zehn Euro inklusive einem Glas Sekt. Von den Einnahmen geht eine Spende an die Esel-Initiative, ein Verein, der gegen die extreme Armut von alleinerziehenden Frauen in entlegenen Weltregionen kämpft. Seit 2009 engagiert sich die Esel-Initiative in Nepal. Kartenreservierung für den Film unter www.capitol-limburgerhof.com.

Am Mittwoch, 9. März, 18 Uhr, findet ein Vortrag mit Meike Spitzner (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH) zum Thema „Ökologischer Wandel geschlechterverantwortlich“ im Heinrich Pesch Haus Ludwigshafen, Katholische Akademie Rhein-Neckar, Frankenthaler Straße 229, statt. Die Veranstaltung findet hybrid oder online statt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Telefon 0621 5999-162 oder E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org bis zum 3. März wird gebeten.

Bücher von oder über Frauen

Am Freitag, 11. März, werden schließlich ab 17 Uhr Klamotten getauscht: „Kleidertausch – Wegwerfen und neu kaufen war gestern. Heute wird getauscht!“ heißt es im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, in Schifferstadt. Teilnehmerinnen können maximal 20 Teile aus dem eigenen Kleiderschrank mitbringen und mit anderen tauschen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Abende im Frauenkino „Mädelsabend“ finden am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. März, jeweils um 19.30 Uhr statt. Zu sehen ist der Episodenfilm „Wunderschön“ im Capitol Lichtspiel Theater in Limburgerhof. Der Eintritt beträgt jeweils neun Euro. Kartenreservierung auch hier unter www.capitol-limburgerhof.com.

Die letzte Veranstaltung ist eine Lesung mit Tanja Mairhofer am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, mit dem Titel „Schluss mit Muss!“ im Alten Rathaus in Schifferstadt, Marktplatz 1. Der Eintritt beträgt acht Euro, inklusive einem Getränk. Kartenvorverkauf unter Telefon 06235 925830.

Anlässlich des Frauentags bietet die Schifferstadter Stadtbücherei wieder „Frauen-Lesetaschen“ an. Enthalten sind ein Roman von oder über Frauen zum Ausleihen und kleine Überraschungen, die sich laut Bücherei „hervorragend für eine kleine Lese- und Entspannungsauszeit vom Alltag eignen“. Zur Ausleihe des Buches benötigt man einen Leseausweis der Stadtbücherei. Schifferstadterinnen ohne Leseausweis erhalten einen kostenlosen Vier-Wochen-Schnupperausweis. Interessentinnen können sich ihre „Lesen-für-die-Seele-Tasche“ unter der Telefonnummer 06235 925830 oder per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de bis zum 4. März sichern. Die Abholung ist von Dienstag, 8. März, bis Freitag, 12. März, zu folgenden Zeiten möglich: Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, und Freitag 9 bis 14 Uhr.

Noch Fragen?

Informationen auf den Internetseiten der Gemeinden, der Webseite www.rhein-pfalz-kreis.de, unter Telefon 0621 5909-3450 oder im Internet auf www.gleichstellungsbeauftragte-rlp.de. Bei allen Veranstaltungen gelten die jeweiligen Corona-Regeln.