In ein Vereinsheim in der Großen Hohl in Berghausen ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten Verantwortliche des Vereins den Einbruch am Sonntagmorgen gegen 6.12 Uhr fest. Der Polizei zufolge wurden Spenden im mittleren zweistelligen Bereich entwendet sowie Automaten aufgebrochen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.