Diebstähle aus unverschlossenen Autos hat es in den vergangenen Tagen im Speyerer Umland gegeben: In Nacht auf Freitag hat ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil er gesehen hatte, wie ein Mann an den Türgriffen seines geparkten Autos zog und sich anschließend wieder entfernte, da sich die Türen nicht öffnen ließen. Die Polizei fand nach eigenen Angaben kurze Zeit später und ein paar Hausnummern weiter einen 24-jährigen Mann, dessen Erscheinungsbild der Beschreibung des Zeugen entsprach. Der Mann saß in einem Auto, zu dem er sich zuvor unberechtigt Zugang verschafft hatte. Bei seiner Durchsuchung wurden diverse Gegenstände gefunden, die häufig in Fahrzeugen mitgeführt werden: ein Feuerzeug, Kaugummis, Lutschdragees, ein Gutschein für eine Autowäsche sowie 32 Euro Münzgeld und ein 10 Euro-Schein. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte ein unbekannter Täter ein unverschlossenes Auto vor einem Anwesen in der Maxburgstraße in Dudenhofen geöffnet und aus diesem 5 Euro Bargeld gestohlen. Beide Taten ereigneten sich gegen 2.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.