Ein Unbekannter ist am Sonntagvormittag in einen Supermarkt im Südring in Bobenheim-Roxheim eingebrochen. Laut Polizei gelangte der Täter gegen 9.35 Uhr über das Dach ins Innere des Gebäudes. Dabei löste er einen Alarm aus, der unmittelbar an das beauftragte Sicherheitsunternehmen geleitet wurde. Gestohlen wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.