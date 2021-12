Die Polizei hat am frühen zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 2 Uhr einen 31 Jahre alten Mann aus Frankenthal auf der L523 bei Bobenheim-Roxheim angehalten. Er war mit seinem Auto in Schlangenlinien gefahren. Grund: Der Mann hatte Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab laut den Beamten einen Wert von zirka 1,5 Promille. Der 31-Jährige wurde für eine Blutprobe auf die Polizeidienststelle gebracht. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer könne eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden, so die Polizei. Sie weist darauf hin, dass der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine Hauptunfallursache darstelle. „Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“