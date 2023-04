Einbrecher haben in der Kita St. Pankratius in Berghausen hohen Sachschaden angerichtet und Bargeld gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 6. und 13. April durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu der Kindertagesstätte in der Berghäuser Straße. Sie durchsuchten in den Personal- und Verwaltungsräumen sämtliche Schränke. Entwendet wurde offenbar ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.