Ein Motorradfahrer hat am Dienstag kurz vor 19 Uhr auf der L535 in Richtung Waldsee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt, meldet die Polizei. Der 30-Jährige rutschte mit dem Motorrad über die Gegenfahrbahn in einen Acker. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen mögen sich unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer melden.