Weil er einen Mann wegen dessen Hund zurechtgewiesen hat, ist am Samstagmorgen im Dudenhofener Wald nahe der Gaststätte Ganerb ein 78-Jähriger ins Gesicht geschlagen worden. Das berichtet die Polizei und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter. Dieser wird so beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, Brillenträger. Der Hund ist möglicherweise ein Pitbull. Mit ihm gehe der Täter regelmäßig in dem Waldstück spazieren. Zeugen können sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.