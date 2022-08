Der Hund einer Waldseerin hat am Sonntagmorgen wohl einen Einbruch in deren Wohnung in der Schlichtstraße verhindert. Laut Polizei wurde die 35-Jährige gegen 2.20 Uhr wach, weil der Hund im Wohnzimmer knurrte. Als sie nach dem Grund dafür schauen wollte, fiel der Frau eine Person auf, die gerade versuchte, einen Rollladen nach oben zu schieben. Als die Bewohnerin ihren Hund daraufhin durch die Haustür ins Freie ließ, konnte dieser den potenziellen Einbrecher in die Flucht schlagen. Die Polizei traf den Täter trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.