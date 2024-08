„Limelight“ nennt sich die Hortensien-Sorte, die im Garten von Erika und Hans Zinser in Waldsee seit einigen Jahren wächst. Auf ihr Exemplar, mit dem sie bei der diesjährigen RHEINPFALZ-Gartenolympiade teilnehmen, passt der Name gleich in doppelter Hinsicht.

Ihren Namen hat die Hortensie in erster Linie wegen der lindgrünen, an frische Limetten erinnernden Farbe ihrer Blüten. „Limelight“ heißt übersetzt aber auch „Rampenlicht“.