Im Pfalzring in Mutterstadt ist am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr ein Holzunterstand in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, griff das Feuer auf das danebenstehende Gartenhaus über. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand in der Nähe einer Mülltonne ausgebrochen sein. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro.