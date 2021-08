Im dichten Verkehr hat es am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L 524 an der Einmündung zur Fohlenweide gekracht. Nach Angaben der Polizei wollte ein 42-jähriger Autofahrer von der Fohlenweide nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Ein weiterer Autofahrer, der von der L 524 nach links in die Fohlenweide abbiegen wollte, habe wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf seine Vorfahrt verzichtet und den 42-Jährigen ausfahren lassen. Dieser übersah dabei aber einen von links kommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der 46-jährige Fahrer dieses Wagens habe sich bei dem Unfall leicht am Arm verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro.