Die Lage ist dynamisch: Aufgrund der anhaltenden Regenfälle in Süddeutschland und des steigenden Wasserstands von Rhein und Neckar könnten die gesteuerten Polder bei Wörth, Römerberg und auf der Kollerinsel geflutet werden. Was heißt das?

Die Nachricht verbreitete sich am Samstagnachmittag schnell: Das Land Rheinland-Pfalz bereitet in Absprache mit den Oberrheinanliegern und den angrenzenden Bundesländern einen möglichen Einsatz der gesteuerten Polder am Rhein vor.