Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Hexennacht wurden unter anderem in Dudenhofen und Schwegenheim Ortsschilder ausgetauscht. In Römerberg tauchen Plakate mit Botschaften auf.

Unbekannte haben sich in der Hexennacht offensichtlich einen Scherz erlaubt und in Gemeinden im Kreis Germersheim sowie in Dudenhofen Ortsschilder ausgetauscht. Die Schwegenheimer hatten ein Neupotzer Ortsschild