In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntag hat sich ein unbekannter Täter zwischen 3 und 9 Uhr an einem Motorroller in der Walter-Storck-Straße in Mutterstadt zu schaffen gemacht. Laut Polizei brach der Täter das Helmfach auf und entwendete daraus einen Motorradhelm und Motorradhandschuhe. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 450 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 zu melden.