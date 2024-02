Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Prozentpunkte mehr müssen die Ortsgemeinden ab diesem Jahr an Umlage an die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim zahlen. Um deren Einnahmen zu erhöhen, wurde die Umlage von 32 auf 34 Prozent angehoben. Der Beschluss im VG-Rat am Mittwoch fiel einstimmig bei drei Enthaltungen.

Der Haushalt 2024 ist insgesamt ausgeglichen, berichtete der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Michael Reith (SPD). Mehr noch: „Er weist einen Überschuss von rund 50.000 Euro auf“,