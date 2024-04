Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Louis Best aus Otterstadt hat den Sprung gewagt und sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Der 25-Jährige bietet mit seiner Firma „Heizkonzept“ alles rund um die Themen Heizung und Sanitär. Außerdem hat er junge Menschen im Blick.

„Ich mag es, mit den Händen zu arbeiten, am Ende des Tages zu sehen, was ich geschaffen habe, und ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ich freue mich, wenn ich in die zufriedenen