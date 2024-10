Halloween Rock ist eine feste Größe im Waldseer Veranstaltungskalender. Seit 20 Jahren stellt der Männergesangverein Concordia um Reinhard Spindler das aufwendige Spektakel auf die Beine. Dieses Jahr gibt’s noch weitere Jubiläen, und die RHEINPFALZ verlost Karten.

Die MGV Concordia hat 2024 einige runde Jubiläen, sagt Vorsitzender Reinhard Spindler. Im August erst feierte sein Bruder – Chorleiter Stefan Spindler – bei einem Open-Air-Konzert an der katholischen Kirche mit Grand Malör sein 50. Jahr als Dirigent. Jetzt steht bereits das nächste Jubiläum an: Der Verein organisiert zum 20. Mal Halloween Rock. Die Party ist am 31. Oktober ab 20 Uhr in der Sommerfesthalle. Die Halle werde zu diesem Anlass aufwendig schaurig schön dekoriert, die Veranstaltung habe sich zu einer festen Größe in der Vorderpfalz entwickelt, sagt Spindler.

Musikalisch gestaltet wird das Spektakel von der Band Grand Malör, die bereits zum zehnten Mal beim Halloween Rock auftritt. Es ist das dritte Jubiläum, das der MGV Concordia dieses Jahr feiert. Spindler und seine Vereinskollegen hoffen, dass die Veranstaltung auch dieses Mal so gut besucht wird, wie in den Jahren zuvor.

RHEINPFALZ verlost Karten

Der Kartenvorverkauf für Halloween Rock beginnt am Dienstag, 8. Oktober. Eine Karte kostet 16 Euro; an der Abendkasse ist sie für 18 Euro zu haben. Der Eintritt wird ab 18 Jahren gewährt. Vorverkaufsstellen sind die Esso-Tankstelle in Waldsee, das Lotto-Geschäft in Neuhofen und das Sonnenstudio Sonnenwerk in Schifferstadt.

Die RHEINPFALZ verlost fünf Mal zwei Karten. Wer Interesse hat, meldet sich bis kommenden Freitag, 11. Oktober, per E-Mail an die Adresse verlosung-speyer@rheinpfalz.de.