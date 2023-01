Dass der Bobenheimer Carnevalverein (BCV) seine Prunksitzung abgesagt hat, war in unserer Samstagausgabe Gegenstand der Wochenendkolumne „Rück-Spiegel“. Dazu nimmt der Vereinsvorstand Stellung und betont, er sei „froh und dankbar“ gewesen, dass der Kleintierzuchtverein (KTZV) Kleinniedesheim seine Halle zur Verfügung gestellt habe. Denn es war lange ungewiss, ob in Bobenheim-Roxheim die Jahnhalle verfügbar sein würde. Deshalb distanziere man sich von den RHEINPFALZ-Formulierungen „angestaubte Halle“ und „stickige Kleinniedesheimer Luft“. Der Grund für die Absage von Fasnachtsfete und Prunksitzung sei allein der gewesen, dass man „eine Veranstaltung auf dem gewohnten Niveau“ nicht habe liefern können, so der Vorstand. Denn der BCV habe in den Corona-Jahren nicht vernünftig trainieren können und sich kürzlich neu aufstellen müssen. Bezüglich des Klimas in der Halle heißt es in der Stellungnahme: „Nach Rücksprache mit dem Vorstand des KTZV (...) hätte man dies mit einer Einstellung an der Belüftungsanlage steuern können, was leider versäumt wurde.“