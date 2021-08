In der Nacht auf Sonntag, gegen 3.30 Uhr, haben Unbekannte ein Holzhäuschen auf dem Spielplatz in der Bürgermeister-Fügen-Anlage in Bobenheim-Roxheim in Brand gesetzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das Feuer habe durch die Feuerwehr gelöscht werden können, sodass keine Gefahr für umliegende Bäume oder Häuser bestand. Täterhinweise gibt es bislang keine. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat, die sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden können.