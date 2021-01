Schulluft schnuppern geht auch digital, wirbt das Schifferstadter Paul-von-Denis-Gymnasium. Wegen der Corona-Pandemie fallen Infotage aus, Schulwechsel stehen im Sommer aber dennoch an. Deshalb können sich Interessierte nun im Internet über das Gymnasium schlau machen.

Klar, zum Jahresbeginn stehen in den weiterführenden Schulen die Schnuppertage an. Interessierte Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern wollen schließlich wissen, welche Schule für die weitere Ausbildung infrage kommt. In Zeiten von Corona ist so ein Kennenlern-Tag allerdings nicht möglich. Das Schifferstadter Paul-von-Denis-Gymnasium schafft Abhilfe. Auf der Homepage der Schule gibt es alle relevanten Informationen, ganz nach dem Motto „Schulluft schnuppern geht auch digital“.

Beispielsweise nimmt die Klasse 6d interessierte Kinder mit auf einen Ausflug in eine Unterrichtswoche und durch das Schulgebäude. „Unser PvD!“ ist das Ergebnis eines kleinen Filmprojekts des Deutschunterrichts. Fächer wie die Naturwissenschaften oder auch Englisch geben mit kurzen Videos Einblicke in den Unterrichtsalltag.

Elf Stationen beim Tag der offenen Tür

Auch der tatsächliche Tag der offenen Tür findet diesmal pandemiebedingt digital statt. Am Samstag, 9. Januar, präsentiert sich die Schulgemeinschaft um 9, 11 und 13 Uhr. Bei elf Stationen soll die Vielfalt der Schule gezeigt werden, etwa das Bläserprojekt, Englisch als bilinguales Fach oder digitales Arbeiten. Schulleitung, Elternbeirat und Schülersprecher haben Grußworte vorbereitet.

Beim Format „Frag’ deine Schulleitung“ stehen Rektorin Monika Kleinschnitger und ihr Stellvertreter Burkhard Fischer am Donnerstag, 14. Januar, bereit. Termine für die digitale Fragerunde sind um 17 und 18.30 Uhr. Interessierte können sich auf der PvD-Homepage ein Ticket für das Online-Treffen lösen. Anmelden geht auch per Telefon unter der Rufnummer 06235/955410 oder per E-Mail an info@verwaltung-gym-schiff.de.

Im Netz