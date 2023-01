Der Mythos vom deutschen Wald hat Literaturwissenschaftlern zufolge seinen Ursprung in der um 100 nach Christus entstandenen Germania des Tacitus: „All diese Völker haben wenig flaches Land, sonst nur Rauwälder inne (...). Das Land, obgleich in der besonderen Erscheinung etwas verschieden, ist doch im Allgemeinen entweder durch Wälder schauerlich oder durch Sümpfe wüst (...).

Schauerlich und wüst – man könnte meinen, Tacitus hat den Kreiswald gekannt. Nicht nur, dass 1926 bei Schifferstadt die kleine Agathe missbraucht und getötet wurde oder Waldhüter Martin Witt dort sein Leben verlor. Im übrigen Kreis spukt oder spukte es gar: Zwischen Waldsee und Neuhofen soll eine Weiße Frau ihr Unwesen getrieben haben. Wen sie berührte, verlor der Sage nach sein Leben. Dabei war sie wohl selbst Opfer übler Gesellen: der Besitzer von Burg Affolterloch und Burg Neuhofen, die als Strauchritter bekannt waren.

Bei Mutterstadt geht die Dreieinigkeit aus Weißer Frau, Gespenstermönch und Höllenhund um – an einem Ort, an dem laut Sage ein inzwischen untergegangenes Kloster gestanden haben soll. Im Dreißigjährigen Krieg sollen, so die Legende, die Schweden jenes Kloster geplündert und die Mönche massakriert haben. Übrig geblieben davon: Mauerreste im Boden – und die geisterhaften Erscheinungen am Ort des Verbrechens. Schaurig? Ja, aber unwahr: An dieser Stelle gab es gar kein Kloster.

Weiße Frauen haben im Kreis Konjunktur: Wer hinter Iggelheim den Wald in Richtung Speyer betritt und links abbiegt zum Revier „Steigersumpf“, sieht laut „Pfälzer Sagen“ von Viktor Carl an einer Wegecke ein trichterförmiges Loch, das sich hin und wieder mit Wasser füllt: den Lilienbrunnen. Die Sage berichtet, einst stand hier ein Schloss, das eines Tages im Sumpf versank. Zur Geisterstunde erscheint seither die Weiße Frau. Mit leichten Füßen geht sie über den Waldboden und liest in der Bibel. Wer ihr folgt, den führt sie hin zum Brunnen, ergreift ihn und verschwindet mit ihm in der Tiefe. Grusel.