Müll sammeln im Auftrag der Wissenschaft. In dieser Mission war am Mittwoch die Klasse 4b der Bobenheim-Roxheimer Rheinschule am Rhein unterwegs. Die kleinen Forscher fanden heraus, dass die Abfälle etwa in einer Woche in der Nordsee gelandet wären.

Die Expedition an den Rhein ist eine Idee der Erzieherin Nicole Born, die in der Ganztagsschule die Schüler zwischen den Unterrichtsstunden betreut. „Das Projekt wird von den Plastikpiraten