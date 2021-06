Trotz der Hitze sind am Samstagvormittag rund 120 Bobenheim-Roxheimer zum Kurpfalztreff gekommen, um sich erstmals Windelsäcke abzuholen. Bürgermeister Michael Müller (SPD) wertet das als Zeichen, dass dieses Angebot der Gemeinde für Familien und Senioren sinnvoll ist.

Sein kleines Verwaltungsteam und er hätten mehr als 1200 kostenlose Restmüllbeutel zur Entsorgung von Windeln an Bezugsberechtigte ausgegeben. „50 gingen an Erwachsene, 71 an Eltern von Babys und Kleinkindern“, so Müller. Die Ausgabeaktion am Samstag habe dem Projekt „die Spitze nehmen“ sollen. Denn Müller hatte vor dem Hintergrund der Pandemie befürchtet, dass sonst zu viele Menschen wegen der Säcke gleichzeitig ins Rathaus kommen würden.

„Über ein Viertel des geschätzten Kreises an Bezugspersonen konnte dadurch vorab befriedigt werden“, resümiert Müller zufrieden. Ab sofort können Windelsäcke an der Rathauszentrale nach Terminabsprache unter Telefon 06239 9390 mit Beleg (Geburtsurkunde bei Kindern, ärztliches Attest für inkontinente Personen) abgeholt werden.

Windelsack bald Thema im Kreistag

Müllers Dank gilt dem Gemeinderat für die Bewilligung der Haushaltsmittel und den Mitarbeitern „für die Umsetzung dieser notwendigen sozialen Initiative“. Denn der Abfallwirtschaftsbetrieb des Rhein-Pfalz-Kreises sieht sich bislang wegen rechtlicher Zweifel nicht zuständig für die Bereitstellung kostenloser Windelsäcke.

Das könnte sich vielleicht ändern, nachdem sich am Montag, 28. Juni, der Kreistag versammelt haben wird. Denn auf der Tagesordnung der um 16 Uhr im Palatinum Mutterstadt beginnenden Sitzung steht der Antrag der Grünen-Fraktion „auf Unterstützung für Eltern und pflegebedürftige Personen durch Bereitstellung von kostenfreien Müllsäcken für Windeln“.