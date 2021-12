Quyen Bayer löst Oliver Bittern im wichtigsten Vorstandsamt von Bündnis 90/Die Grünen in Bobenheim-Roxheim ab. Der Ortsverband will künftig besser mit den grünen Mandatsträgern zusammenarbeiten.

Bei der ersten Sitzung des am Montag neu gewählten Vorstands im Januar „wollen wir Schnittmengen finden, uns über die künftige Zusammenarbeit im Vorstand und mit den anderen Gremien austauschen, Ziele festlegen und das Jahr 2022 planen“, berichtet Angelika Walter aus der Mitgliederversammlung. Gemeinsam mit Bayer übt Walter das Amt der Vorstandssprecherin aus. Oliver Bittern sei aus familiären Gründen zurückgetreten. Schatzmeisterin bleibt Nicole Born, die im September für das Bürgermeisteramt kandidiert hat.

Für diesen Einsatz und ihren Wählerstimmenanteil von 15,1 Prozent wurde sie in der Versammlung von Bittern gelobt. „Du hast wichtige Themen platziert und die Flagge des Ortsverbands hochgehalten“, heißt es in seinem Jahresbericht. In dem deutet Bittern, der Beigeordneter der Gemeinde ist, an, dass es anfangs eine verbandsinterne Kontroverse über die Kandidatur gab, nachdem man recht früh verkündet hatte, dass die Grünen keinen Bewerber nominieren würden.

Stolz sind die aktuell 13 Ortsverbandsmitglieder auf den Ausgang des Bürgerentscheids, den die Grünen-Fraktion beantragt hatte. Die Mehrheit der Bobenheim-Roxheimer Wähler lehnte im September die Erschließung eines großen Baugebiets südlich der Einkaufsmärkte ab. In Bitterns Bericht heißt es: „Es wird sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin zu Diskussionen über Neubaugebiete im Ort kommen. Zum einen werden durch eine Entscheidung im Gemeinderat mögliche Flächen im Landesentwicklungsplan ausgewiesen, und zum anderen hat die neue Ampel-Koalition im Bund in ihrem Vertrag eine Willensbekundung stehen, dass man 400.000 neu Wohnungen pro Jahr bauen möchte.“