Die Christel- und Manfred-Gräf-Stiftung hat im vergangenen Jahr vor allem die Jugendarbeit in Bobenheim-Roxheim finanziell unterstützt. Wie Altbürgermeister Manfred Gräf auf Anfrage mitteilt, wurden insgesamt 1000 Euro an direkten Fördermitteln ausgeschüttet. Hinzu kamen verschiedene Sachleistungen.

„Wir haben dabei sieben Bobenheim-Roxheimer Vereine bedacht, die sich seit vielen Jahren durch eine intensive Kinder- und Jugendarbeit auszeichnen“, sagt Gräf. Aktionen wie die Familientage des Wassersportvereins, die Schnitzeljagd des Sportclubs und die Ostereier-Malaktion sowie die Nikolausfeier des Roxheimer Carnevalverein „Die Altrhoischnooke“ wurden ebenso gewürdigt wie die Arbeit des Bobenheimer Carnevalvereins „Die Zellerieköpp“.

Die Stiftung beteiligte sich zudem am Lesesommer 2021 und spendete der Gemeindebücherei Familienspiele. Des Weiteren wurden in Zusammenarbeit mit der Bücherei mehr als 80 „Bücher-Startpakete“ an die sieben Bobenheim-Roxheimer Kindertagesstätten überreicht. Die neu gebildete Kindergruppe der Naturfreunde wurde beim Bau eines Bienenhotels und eines Hochbeetes auf dem Vereinsgelände unterstützt. Außerdem erhielten die beiden Grundschulen und die Realschule plus in Kooperation mit den Gemeindewerken 45 Energie-Messgeräte im Gesamtwert von 750 Euro, mit denen Schüler Energiespareffekte an Elektrogeräten testen können.

Gräf lobte den Einsatz aller Beteiligten während der Pandemie: „Coronabedingt mussten in unseren Vereinen, Schulen und Einrichtungen leider viele Veranstaltungen ausfallen. Es hat uns jedoch positiv beeindruckt, mit wie viel Ideenreichtum und Kreativität die Jugend- und Familienarbeit in diesen schwierigen Zeiten überbrückt wurde.“