Eine 54-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg vom Gondelfest in Bobenheim-Roxheim von einem Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei ist die Lampertheimerin gegen 1 Uhr im Kapellenweg zunächst von einem Mann angepöbelt, dann an die Brust geschlagen und schließlich zu Boden geschubst worden. Ein Anwohner habe eingegriffen und versucht, den Hauptaggressor bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, was ihm aber nicht gelang. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen an den Knien und im Brustbereich. Der Mann soll einen grauen Kapuzenpullover getragen und einen Vollbart gehabt haben. Er sei in Begleitung von zwei Frauen gewesen, die zirka 1,65 Meter groß waren. Eine der Frauen trug eine karierte Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.