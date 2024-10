Im Sommer hat die Glasfaser Plus GmbH, eine Tochter der Deutschen Telekom, in Bobenheim-Roxheim mit dem Glasfaserausbau begonnen. Die bisher gebauten Netzverteiler seien zwar noch nicht angeschlossen, teilt eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, man wolle aber „zeitnah mit den Anschlüssen beginnen“. So sollen bis Jahresende 72 der geplanten 92 Netzverteiler angeschlossen sein. Der dafür notwendige Knotenpunkt, der das Fernnetz mit dem Netz im Ortsinneren verbindet, sei bereits mit den für die Signalübertragung notwendigen Lichtwellenleitern ausgestattet.

Der Bauabschluss ist für den 30. Oktober 2025 vorgesehen. Geplant ist, noch in diesem Jahr die ersten 470 Kunden zu aktivieren. Heißt: „Diese 470 Kunden haben einen Vertrag bei einem Internetanbieter gebucht und werden an das schnelle Internet angeschlossen.“ Glasfaser Plus beschränkt sich auf den Glasfaserausbau, während der Mutterkonzern Telekom zuvor im Ort um Internetverträge geworben hat. Der Baustart hatte Aufsehen erregt, weil die Gemeinde im Dezember 2023 einen Kooperationsvertrag mit Deutsche Giganetz abgeschlossen hatte. Das Unternehmen ist bisher nicht aktiv geworden.