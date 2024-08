Der Streit um den Glasfaserausbau in Bobenheim-Roxheim droht zu eskalieren. Das Unternehmen Deutsche Giganetz bekräftigt, an der Kooperation mit der Gemeinde festhalten zu wollen – und wirft dem Wettbewerber vor, nicht schnell ausbauen, sondern nur das Revier markieren zu wollen. Die Gemeinde gibt sich marktneutral, hat den Fall aber längst der Bundesnetzagentur gemeldet. Glasfaser plus schafft derweil Fakten.

Für die Bürger und die Gemeindeverwaltung in Bobenheim-Roxheim