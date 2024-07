Die Glasfaser plus GmbH, eine Tochter der Deutschen Telekom, legt mit ihrem geplanten Glasfaser-Ausbau zwei Tage früher als geplant los. „Wir freuen uns sehr, dass der Ausbau, zwei Tage vorgezogen, bereits heute startet“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Geplant war der Ausbau-Start für Mittwoch, 17. Juli. In dieser ersten Phase sollen mehr als 90 Verteilerkästen im Gemeindegebiet aufgestellt worden. In der vergangenen Woche hatte Mitbewerber Deutsche Giganetz GmbH, der eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Bobenheim-Roxheim für den Glasfaser-Ausbau im Ort geschlossen hat, in einer Pressemitteilung den Stopp der Ausbauaktivitäten seitens Glasfaser plus gefordert, um einen Doppelausbau zu verhindern.